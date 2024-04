Serie A. Milano schiera la fuoriclasse Paula Josemaria

L’attuale regina del padel, Paula Josemaria sbarca a Milano. La numero 1 del ranking mondiale femminile si aggregherà al Milano Padel Asd che questa mattina, dalle ore 11 alla GetFit di Via Pinerolo, disputerà la terza e ultima partita dei gironi di Serie A. La stella spagnola si unirà a Emily Stellato, a Elsa Terranova, alla milanese Carolina Petrelli e alla bresciana Martina Parmigiani nell’incontro contro il Village Padel Imola, in quella che sarà la sfida decisiva per ottenere il primato del raggruppamento e di conseguenza una semifinale più abbordabile.

Le meneghine infatti si sono già qualificate alle Final Four due settimane fa, ma il match di oggi ha comunque un certo peso per il resto del torneo. Josemaria, classe 1996 e dotata di un talento sconfinato, ha iniziato in modo dirompente il 2024 nel circuito Premier con due vittorie prestigiose in coppia con Ariana Sanchez tra Arabia Saudita e Qatar. La sua presenza in Serie A dunque è un elemento di prestigio e certifica come l’Italia stia assumendo un ruolo sempre maggiore in questa disciplina. Per quanto riguarda la gara odierna c’è anche grande curiosità su quale sarà la compagna di Josemaria e la decisione toccherà al coach Gustavo Spector.

Sempre questa mattina scenderà in campo anche il Milano Padel maschile, che contro i romani del Circolo Eur giocherà - con i favori del pronostico - un sfida da "dentro o fuori" per l’accesso alle Final Four. Pronto ad esordire nella competizione il milanese d’adozione Lorenzo Di Giovanni, assente alla prima giornata. Sempre tra gli uomini infine sfida durissima, con gli altri romani dell’Orange Club, per la neopromossa Tribiano. Dopo la sconfitta di misura all’esordio i lombardi andranno a caccia dell’ennesima difficilissima impresa sportiva: per raggiungere le semifinali infatti servirà una vittoria (piuttosto improbabile sulla carta) col punteggio netto di 3-0.

Alessandro Stella