Serie A. Tennis club, trasferte insidiose. Prato a Foligno, Bisenzio in Emilia

Due trasferte insidiose per squadre pratesi del tennis. Il Tc Prato in serie A2 femminile sarà impegnato a Foligno contro il Tennis Training, mentre il Tc Bisenzio Manteco nel girone 4 della serie A1 maschile giocherà in terra emiliana contro lo Sporting Sassuolo. La capolista Tc Prato del girone 2 di serie A2 femminile, dopo la bella affermazione casalinga contro il Tc Cagliari A e la vittoria della prima giornata a Pesaro contro il Tc Baratoff , affronta in trasferta a Foligno il Tennis Training che è a 2 punti in classifica (due pareggi con Stampa Sporting Torino e Ct Ceriano). La formazione capitanata da Claudia Romoli può contare sulla straniera Cristina Dinu e le tre giocatrici toscane Viola Turini, Beatrice Ricci e l’Under 15 Virginia Lanzillo, mentre sarà ancora assente Lucrezia Stefanini. Nel girone 4 di serie A1 maschile match importante per il Tc Bisenzio Manteco che affronta lo Sporting Sassuolo. Il Fabbricone (Pieri, Canò, Banti e Stefanini) dopo la sconfitta contro il C Palermo cerca un risultato positivo contro la squadra emiliana.