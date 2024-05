Serie A1. Allo Jannella è derby. Sfida tra Bbc e Bsc

Inizia stasera (alle 20 il playball) il derby tra il Bbc Grosseto e il Bsc, le due squadre cittadine che militano nel massimo campionato di baseball. Allo Jannella va in scena dunque la prima di tre sfide che vale l’ultima del girone di andata. I biancorossi guidati dal manager Stefano Cappuccini (che giocano in "casa") si sono rinforzati con l’esterno olandese Ericson Leonora e sono pronti a dare battaglia. "Siamo pronti – ha detto Niccolò Funzione del Bsc – a giocare tre gare complicate. Conosciamo le capacità dei nostri avversari, ma vogliamo aggiudicarci il derby e proseguire nella risalita della classifica. Il ritorno di Leonora, inoltre, è un’ottima notizia che ha caricato ancora di più tutto l’ambiente".

Cappuccini darà spazio a Remberto Barreto sul monte. Il Bbc ancora non ha sciolto la riserva sulla rotazione da opporre alle mazze del Bsc ma potrà schierare fin dall’inizio Samuele Bruno, giovane prospetto azzurro che è reduce da un ottimo campionato nel college americano. In ballottaggio ci sono il mancino Gonzales o il nuovo acquisto Josè Gomes, che dunque si alterneranno o stasera o sabato. Il manager Oberto ha qualche grattacapo in più soprattutto sulla collinetta: il mancino Tony Noguera ha un piccolo risentimento al polpaccio e potrebbe anche rimanere a riposo e dunque la rotazione sarà condizionata da come si comporteranno i "partenti". Il resto delle due formazioni è confermato: Cappuccini si affiderà al catcher Cinelli, gli interni saranno Oldano, Sellaroli, Mercuri e Alomà. Gli esterni, da destra a sinistra, Cappuccini, Leonora e Giordani. Funzione sarà il Dh. Oberto risponderà con Garcia dietro il piatto di casa, gli interni saranno Martini, Vaglio, Herrera e Barcelan. All’esterno Tomsjansen, Piccini e Bruno. In ballottaggio per il ruolo di Dh ci saranno Biscontri, Chelli e Franceschelli. La triplice sfida si concluderà domani con due sfide alle 15 e alle 20.