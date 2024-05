Serie A1. Bbc col Macerata. Preso Josè Gomez

Il Bbc Grosseto, dopo aver raccolto consensi nelle prime tre giornate per un attacco dall’ottimo potenziale (251 di media, con Tomsjansen a 438), è atteso dal duello casalingo con l’Hotsand Macerata nel primo di due trittici decisivi per la qualificazione diretta ai playoff. I biancorossi stasera non avranno lo squalificato Josè Garcia, ex di turno, ma domani potranno contare anche su Samuele Bruno, rientrato in Italia dopo le belle prestazioni nella Division 1 di college. Da stabilire la rotazione della squadra di Junior Oberto, ma stasera dovrebbe toccare a Gonzalez. Sarà della partita anche il nuovo lanciatore, Josè Gomez, 27enne venezuelano col passaporto spagnolo. Pitcher destro, ha giocato 4 anni negli States con le organizzazioni di Arizona e Baltimore. In gara2 toccherà a Soto. Nel Macerata confermati Correa, Quattrini e Williander Moreno (2-0, 0.45, 21so), che sta risultando uno dei migliori pitcher di serie A.