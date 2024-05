Serie A1. Bbc, è notte fonda. Doppietta Macerata

Notte fonda per il Bbc Grosseto che si inchina due volte al Macerata (1-2 nella prima gara e 5-9 ieri pomeriggio). Grazie ad un super Quattrini sulla collinetta il Macerata fa subito la voce grossa su uno spento Erik Soto: doppio di Garcia e homer di Servidei (il primo in serie A). Una volata con basi piene da parte di Splendiani fissa il 3-0 prima del terzo out. Nel secondo attacco Gionni Luciani colpisce il fuoricampo del 4-0. Nel terzo, con il leadoff Carrera, c’è gloria anche per l’ex Mlb Bernadina che accoglie il nuovo entrato Omar Benelli con il suo primo fuoricampo italiano per il provvisorio 6-0 che, con basi piene, si trasforma in 8-0 con il colpito su Garcia e la volata di sacrificio di Servidei mentre nel quarto inning Joseph fissa il 9-0 con un out interno. I biancorossi di Oberto si rianimano nella parte bassa del quinto contro Renè Mazzocchi riuscendo a segnare cinque punti con le valide di Filippo Piccini, Freddy Noguera e di Jorge Barcelan, autore di un fuoricampo da tre punti prima dell’ingresso di Ion Doba che ferma l’attacco dei padroni di casa fino al settimo inning dove, con due out, riempie le basi ma concede soltanto un punto su lancio pazzo. Nella prima gara il Macerata aveva espugnato lo Jannella. L’esito del match viene indirizzato nelle prime due riprese dai marchigiani. Dopo il singolo di Marco Servidei, Dudley Leonora sblocca il punteggio con un doppio su Noguera, mentre nella seconda ripresa arriva il fuoricampo di Gionni Luciani per il 2-0.

Il Bbc Grosseto mette corridori in base in ogni ripresa, ma le tre doppie eliminazioni della difesa marchigiana limitano i tentativi di rimonta fino al quinto inning, quando una base ball e una battuta in diamante apparecchiano la tavola ad un punto dei locali, spinto a casa dalla rimbalzante di Tomsjansen. La buona prestazione di Correa consente comunque a Macerata di restare avanti e, nonostante un attacco bloccato dai lanci del rilievo maremmano Penalver (entrato per un infortunio a Noguera), il rilievo di Cuomo è perfetto.