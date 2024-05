Serie A1. Bsc allo Jannella. Doppia sfida al Macerata

Il Bsc Grosseto all’assalto del Macerata: si chiude oggi allo Jannella il trittico di gare per i biancorossi contro l’Hotsand. Alle 15 e alle 20 in pedana saliranno i lanciatori italiani (nel pomeriggio), Sireus e Artitzu, mentre nella gara serale toccherà al cubano Del Toro. "Abbiamo cambiato tanto – ha detto Niccolò Cinelli, capitano e ricevitore del Bsc Grosseto – rispetto alla scorsa stagione. La squadra è estremamente compatta e con il passare delle settimane si rafforza sia sul piano fisico che mentale. Vogliamo scendere sul diamante di gioco per fare il meglio possibile, provando a imporci contro una delle realtà più solide e competitive del Paese. Siamo sicuri – chiude Cinelli – che i nostri tifosi non mancheranno nel darci il giusto supporto. È fondamentale percepire l’affetto del pubblico, sentire che tutti insieme lottiamo per i nostri colori e per la nostra città". È possibile acquistare i biglietti direttamente allo stadio Roberto Jannella. Il costo per la partita in notturna è di dieci euro, cinque invece per la gara pomeridiana. Al prezzo di venti euro è possibile fare un abbonamento per tre partite. Gli under 15 e gli over 75, infine, possono vedere le gare gratuitamente.