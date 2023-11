Serie A1. Circolo Prato in forma. Pareggio con Messina

Grande prestazione in casa per il Circolo Prato 2010 che nella sesta giornata di serie A1 maschile costringe al pareggio per 3-3 la favorita Top Spin Messina WatchesTogether. "Un risultato importante dopo il pareggio con Napoli e la sconfitta amara con la Bagnolese – spiega il ds Giorgio la Rocca – ci voleva per dare fiducia ai ragazzi". L’ex di turno Sadi Ismailov (Circolo Prato 2010) supera 3-0 Niagol Stoyanov. Poi Matteo Mutti sconfigge il giocatore di casa Taras Merzlikin per 3-1. Bellissimo il terzo singolare tra Alessandro Baciocchi e Marco Rech Daldosso. La sfida è andata alla "bella", nella quale il giocatore di casa ha cambiato campo sul 5-3. Dal 6-3 è stato agganciato (6-6) ed è ripartito (8-6), procurandosi tre match-point (10-7) e facendosi bastare il primo per regalare il 2-1 ai pratesi. Poi Stoyanov è riuscito a pareggiare la sfida grazie a un facile 3-0 su Merzlikin. Sul 2-2 Sadi Ismailov ha battuto 3-2 Marco Rech Daldosso in un match spettacolare ed equilibrato, riportando avanti il Circolo Prato 2010. A questo punto i vicecampioni d’Italia si sono affidati a Mutti, che ha superato 3-0 Baciocchi e rimesso in parità la sfida per il definitivo 3-3.

L.M.