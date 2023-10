Serie A1. Cp Grosseto beffato e sconfitto a otto secondi dalla fine

Valdagno amara per il Cp Grosseto, beffato a otto secondi dalla fine da una rete in velocità a Valdagno (2-1 il finale) di Borregan, che approfitta di un erroraccio di Thiel che ha perso pallina a centro pista a 10 secondi dalla fine. Una sconfitta immeritata per i biancorossi per la mole di gioco messa in mostra nel secondo tempo. L’inizio è stato molto compassato. Al 13’ Motaran porta avanti i veneti con un’azione dalla destra che si conclude con una tiro che va a infilarsi alla destra di Català. Il Cp non molla ma le conclusioni di Cardella, Thiel e De Oro si fermano sui guanti di Bovo. Nella ripresa la prima occasione è di Giuliani, ma dopo tre minuti e mezzo il Cp trova il pari: Saavedra esce da dietro la porta e vede libero Rodriguez sulla sinistra: il difensore argentino fa secco Bovo. Il Cp insiste e la veronica con una mano di Cardella viene fermata sulla linea dalla difesa del Valdagno e poco dopo è bravo Bovo a fermare la cannonata di Thiel. Per il Cp l’occasione più ghiotta se la procura Saavedra con un gran tiro che a 1’40 dalla fine va a sbattere sul palo a Bovo battuto. Niente però lascia presagire il finale: Thiel perde una palla sanguinosa a centrocampo, ne approfitta il velocissimo Borregan per correre veloce verso la porta e segnare il gol di una vittoria che ha il sapore della beffa.