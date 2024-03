Serie A1. Domani il debutto del Bbc. Amichevole con la Fiorentina

Debutto stagionale domani alle 14, allo stadio "Roberto Jannella" per il Bbc Grosseto che affronta in un allenamento congiunto la neopromossa Fiorentina. Per l’allenatore Junior Oberto sarà la prima occasione per verificare la condizione dei ragazzi dopo diverse settimane di allenamento. Ovviamente il team biancorosso si presenterà largamente rimaneggiato a questo impegno visto che gli stranieri e i comunitari arriveranno a fine mese. Assenti anche Vaglio e Carletti. L’importante è comunque muovere i primi passi. Per la settimana prossima è già in programma il duello con il Bsc Grosseto e il manager ha approntato un calendario di amichevoli intenso. Il direttore sportivo Filippo Olivelli anche anticipato i primi arrivi dei giocatori confermati: il nuovo ricevitore José Garcia e l’Interbase José Herrera sbarcheranno in Italia il 27 marzo, l’esterno olandese Rushenten Tomsjansen ha il biglietto aereo per il 31 marzo. Il resto del gruppo, a cominciare da Tony Noguera, Renzo Martini e Jorge Barcelan arriveranno nei primi giorni di aprile e saranno pronti per l’Opening Day di venerdì 26 sul diamante di via della Repubblica contro il Parma Clima. I tecnici del Bbc, che stanno lavorando con grande entusiasmo hanno insomma sei settimane per preparare la squadra al primo trittico.