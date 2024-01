Serie A1 donne. Ciatt, due giorni di grandi sfide. Oggi Muravera, poi la capolista

Due giorni di grandi sfide per il Ciatt Prato. Le pratesi allenate dal tecnico Alberto Vermiglio oggi alle 17, alla palestra Le Badie, contro Muravera. A disposizione tutto l’organico al completo, quindi formazione tipo per le pratesi, che schiereranno Piccolin, Colantoni e Sikorska nella seconda giornata di ritorno. All’andata il match fini in perfetta parità sul 3-3. Il match sarà valido per ottenere il quarto posto solitario in classifica, visto che Muravera precede il Ciatt Prato di un solo punto. Domani invece le pratesi recupereranno alle 11 il match della prima giornata di ritorno in casa della capolista Castel Goffredo. Un match quasi proibitivo se la capolista si presenterà con organico al completo, ma comunque il Ciatt Prato schiererà la sua migliore formazione. Nella classifica guida il Castel Goffredo a quota 10 punti e precede il Quattro Mori a 7, il Südtirol a 6, il Muravera a 4, il Ciatt Prato a 3 e il Norbello a zero. (Castel Goffredo, Südtirol, Muravera e Ciatt Prato hanno un incontro in meno).

L. M.