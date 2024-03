Serie A1 femminile. Ciatt Prato, battuta d’arresto. Resta la speranza play off

Una sconfitta pesante che non modifica le ambizioni di raggiungere i play off. Nella seconda gara della quarta e penultima giornata di ritorno di serie A1 femminile il Ciatt Prato ha dovuto cedere di fronte a Quattro Mori Cagliari, che in terra pratese si è imposto per 4-0. Le ragazze allenate da coach Vermiglio rimangono comunque ben salde al quarto posto in classifica, con 7 punti, e possono ancora puntare all’appendice nobile della stagione. Partenza subito in salita per il Ciatt, con la giovane Caterina Angeli che è stata sconfitta con un secco 3-0 (5-11, 3-11, 8-11) dall’ex di turno, Arianna Barani, lo scorso anno in forza alla formazione pratese. Più combattuto il match fra Chiara Colantoni e Wu Xinxin, con la cinese di Quattro Mori che però si è imposta per 3-1 (11-9, 6-11, 6-11, 8-11) regalando il secondo punto alle ospiti. Il punto del 3-0 in favore delle sarde lo ha ottenuto Tania Plaian, regolando con un netto 3-0 Magdalena Sikorska (7-11, 12-14, 8-11) e poi il definitivo poker di Quattro Mori è arrivato dalla vittoria per 3-1 (3-11, 7-11, 11-8, 5-11) di Wu Xinxin contro Angeli.

In classifica comanda il Castel Goffredo con 18 punti, davanti al Südtirol con 12 e al Quattro Mori con 10, al Ciatt Prato con 7, al Muravera con 5 e al Norbello con zero.