Serie A1 femminile. Il Ciatt Prato è quarto. Norbello spazzato via

Il Ciatt Prato vola solitario al quarto posto in serie A1 femminile di tennistavolo. Nell’ultima gara della terza giornata di ritorno la formazione pratese si è imposta per 4-0 sul Tennistavolo Norbello e in questo modo ha staccato il Muravera Tennistavolo al quarto posto, che al termine della regular season varrà l’accesso ai play off, raggiungendo quota 7 punti. Gara fin da subito senza storia, con le pratesi nettamente superiori. Emilia Manukyan, alla sua prima presenza nel massimo campionato, ha portato il primo punto alla causa del Ciatt superando 3-0 Eleonora Trudu (11-8, 11-5, 11-1). Poi l’ex di turno, Magdalena Sikorska, ha battuto senza giocare Veronica Mosconi, che si è ritirata per infortunio durante il primo set (11-1, 11-0, 11-0). Nel terzo singolare Chiara Colantoni non ha avuto grossi problemi contro l’italo-argentina Valentina Parola, imponendosi con un ulteriore 3-0 (11-4, 11-5, 11-9) e portando il terzo punto alla causa pratese. In chiusura a regalare il poker al Ciatt ci ha pensato ancora una volta Sikorska, che non ha mai fatto entrare in partita Eleonora Trudu, battendola con il quarto 3-0 di giornata (11-6, 11-2, 11-4).