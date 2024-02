Serie A1. Follonica a Bassano. Trasferta insidiosa

Trasferta a Bassano per il Follonica. La squadra biancazzurra oggi alle 18 (arbitri Eccelsi e Rago) sarà di scena al Cà Dolfin, partita difficile sulla carta (storicamente la pista veneta è sempre stata indigesta per i ragazzi del Golfo) ma che i biancazzurri possono conquistare. Si tratta, quello di oggi del penultimo confronto in casa delle venete nella stagione regolare per il Follonica di mister Silva, qualificato alla Final Four di Coppa Italia con una prova corale molto convincente. Fino adesso non sono andate bene le trasferte più lontane in Veneto, raccogliendo un solo punto a Trissino: a Bassano la vittoria potrebbe certificare l’ottimo momento oltre che attaccare la terza piazza, mentre i giallorossi i tre punti dovranno servire per allontanarsi dalla zona playout distante un solo punto, impensabile ad inizio stagione. Sarà della partita per i giallorossi anche Scuccato, dopo 5 mesi, così che il Bassano potrà schierare la formazione al completo e può ricostruire la sua nuova classifica. Silva invece non ha particolari di formazione: il tecnico portoghese in questi giorni ha lavorato sul recupero mentale dei suoi ragazzi che dopo due anni hanno nuovamente conquistato la Final Four di Coppa Italia (la semifinale sarà con il Trissino che ha battuto il Grosseto) dopo la bella e sonante vittoria contro il Valdagno.

Tra i pali sarà riconfermato Barozzi (con Mugnaini a fare da supporto in caso di bisogno). Il resto della formazione sarà obbligato: Federico Pagnini e Nando Montigel giostreranno in difesa, con i fratelli Banini liberi di creare qualcosa in avanti. Pronti comunque ad entrare in qualsiasi momento anche Marco Pagnini, Federico Buralli e Oscar Bonarelli. In pista anche Mattia Maldini, che in queste settimane è rimasto un po’ ai margini ma che scalpita per tornare in pista e dare il proprio contributo.