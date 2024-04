Serie A1. Follonica aspetta il Montebello. C’è da blindare il terzo posto

Occasione giusta per blindare il terzo posto e prepararsi alla volata finale per la Wse Cup e il campionato. Il Follonica torna stasera in pista al Capannino (alle 20.45) contro il Montebello, anticipo dell’ultima giornata di campionato che i ragazzi del Golfo disputano in questa settimana. Una sfida che servirà ai maremmani per rodare gli uomini a disposizione e vedere quale è lo stato di forma. Basta infatti un punto al team del Golfo per chiudere matematicamente sul podio questa regular season: con tre punti di vantaggio sul Sarzana, che se i rossoneri di De Rinaldis dovessero vincere a Breganze, per gli scontri diretti negativi chiuderebbero comunque al quarto posto. Follonica però non vuole però lasciare punti per strada e cercherà di fare bottino pieno anche contro una squadra in forma nelle ultime settimane e che all’andata strappò il successo proprio a Pagnini e compagni. Silva ha recuperato tutti gli infortunati, a cominciare da Maldini e proverà anche Claudio Bracali che in queste settimane dovrà prendere il posto (in campionato) di Francesco Banini, squalificato per un altro mese. Da valutare anche le condizioni di Bonarelli, che nelle ultime settimane aveva accusato qualche acciacco.