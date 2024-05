Serie a1. Follonica, che brutta serata. Il Trissino passeggia e inizia a vedere la finale

Niente da fare. Il Follonica con la più brutta prestazione stagionale perde anche la seconda partita di semifinale con il Trissino (7-1) al Paladante. Il Trissino avrà il primo match point sabato alle 18 per conquistare la finale essendo avanti 2-0 nella serie. La sfida non ha avuto storia: nel primo tempo, nonostante una buona partenza del Follonica, il Trissino passa in vantaggio con la sua stella, Davide Gavioli, che da pochi passi fa secco Barozzi. Joao Pinto, con una bella azione personale segna la doppietta e il match in pratica lo chiude Mendez con un gol da campione dopo una "veronica" di fronte a Barozzi. Marco Pagnini segna la rete della speranza prima dell’intervallo ma nel secondo tempo il Trissino chiude in pratica la contesa dal minuto 23 al 22’32’’ i veneti segnano tre gol in rapida sequenza con Malagoli (due volte) e Joao Pinto. IL 6-1 parziale spegne tutti gli entusiasmi dei ragazzi del Golfo: c’è tempo per il gol del gioiellino Gioele Piccoli (7-1) con Silva che risparmia minuti ai fratelli Banini dando spazio alle nuove leve, Bonarelli e Maldini. Adesso serve una vittoria sabato al Paladante per tornare al "Capannino". Ma servirà un miracolo per un Folonica in debito di ossigeno dopo una stagione ottima ma sicuramente stancante.

FOLLONICA: Barozzi (Mugnaini); F.Pagnini, M.Pagnini, F.Banini, D.Banini, Montigel, Buralli, Bonarelli, Maldini. All. Silva.

TRISSINO: Zampoli (Sgaria); Cocco, Gio.PIccoli, Giu.PIccoli, Joao Pinto, Garcia, Mendez, Gavioli, Malagoli. All.Sousa.