Serie A1. Follonica di slancio. Un match da vincere in casa del Breganze

Una partita da vincere. Senza se e senza ma. Il Follonica stasera a Breganze non può permettersi un passo falso che significherebbe allontanare il sogno del secondo posto alla fine del girone di andata. Nonostante qualche acciacco di stagione infatti, la squadra di Silva si presenta in Veneto con il team al completo. Alcuni giocatori avevano infatti accusato qualche linea di febbre ma alla fine tutti scenderanno in pista. "Sarà una partita complicata – ha detto il direttore sportivo Simone Pantani – ma che dobbiamo assolutamente portare a casa. Per la classifica e per il morale. Ma soprattutto perchè in questo periodo stiamo giocando bene. Detto questo ogni partita va giocata". Silva schiererà Barozzi a difesa della porta (Maggi pronto a subentrare), i giocatori di movimento saranno Federico e Marco Pagnini, Francesco e Davide Banini, Montigel, Cabiddu, Bonarelli e Buralli.