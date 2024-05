Serie A1. Il Bbc a Bologna, Gonzales recuperato

Altra trasferta terribile per il Bbc Grosseto. La squadra di Junior Oberto sarà di scena al "Gianni Falchi" per affrontare da stasera (alle 20 playball di gara uno) il Bologna campione d’Italia. Una tripla sfida complicata anche perchè i maremmani hanno perso in settimana il lanciatore Jonathan Carbo, il cubano che è scomparso ed è stato tagliato. La prossima settimana arriverà il sostituto. "Sono consapevole che sia una scelta impopolare - ha detto il ds Filippo Olivelli - Per rispetto di tutti non possiamo permettere ad un singolo di infrangere quelli che sono i valori la serietà e le regole che ci sono all’interno del gruppo". Oberto dunque dovrà cambiare una rotazione: la bella notizia è che Gonzales è completamente recuperato e dunque probabile che sarà il partente della prima gara. Il resto della formazione è confermato con Soto e Noguera che saranno i lanciatori partenti delle due gare in programma domani (alle 16 e alle 20).