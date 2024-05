Serie A1. Il Bbc all’assalto del San Marino. Tocca a Soto Il Bbc chiude il trittico di gare a San Marino con determinazione. Oberto schiera Soto e Noguera come partenti, con Penalver, Benelli e Taschini pronti nel bullpen. San Marino affronta il Grosseto con l'obiettivo di conquistare almeno un successo su un campo difficile. Alvarez è in dubbio per la squadra, mentre Bindi conferma la rotazione lanciatori con Pomponi e De Leon oggi in campo.