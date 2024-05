Serie a1. Il Bbc subisce il cappotto a Bologna

Il Bbc subisce il cappotto a Bologna (4-2 il finale nella terza gara) al termine di una sfida avvincente tra le due compagini, decisa dai due punti segnati dai locali nel quinto inning. Bologna capitalizza il lavoro del cuore del lineup con due punti nel secondo inning grazie al singolo di Ernesto Liberatore e alla volata di sacrificio di Gilberto Borghi. La risposta dei biancorossi giunge nel terzo inning con il fuoricampo di Rushenten Tomsjansen che pareggia i conti. La staffetta in pedana del Bbc formata da Luis Gonzalez e Juan Penalver protegge la parità fino al quinto inning, quando è ancora Francinel Martina a rivelarsi decisivo: dopo il fuoricampo decisivo di venerdì sera, l’interno felsineo piazza un triplo da due punti. I maremmani provano la rimonta, forzando l’uscita con due out nel sesto inning del partente di casa Eduar Lopez, ma il rilievo Marc Civit cancella le basi piene e poi supera indenne la settima ripresa per concludere lo "sweep" della UnipolSai ai danni del Bbc Grosseto.