Serie a1. Il Bsc allo Jannella con il Macerata

Il Bsc Grosseto fa il suo esordio allo Jannella (stasera alle 20). L’avversario sarà l’Hotsand Macerata. Entrambe le squadre sono reduci da tre sconfitte all’esordio e, dunque, sono a caccia dei primi successi in campionato e di risposte positive da monte di lancio e attacco. I ragazzi di Stefano Cappuccini, rinforzati da tre elementi di spessore come gli ex Nettuno Andrea Sellaroli, Federico Pecci, Federico Giordani, Mattia Mercuri insieme all’ex di turno Angelo Palumbo ed al lanciatore straniero Remberto Barreto, intenzionato a cancellare la sconfitta all’esordio contro la Fortitudo Bologna. L’Hotsand Macerata, affidata al manager Dominick "Nick" Russo, ha sulla carta un attacco interessante con le certezze Sebastian Garcia e Jesus Carrera che, insieme ai nuovi arrivati Manuel Joseph (ex Parma) e Dudley Leonora (ex San Marino), costituiscono la parte alta del lineup. Una sfida dunque da vincere.