Serie a1. Il Bsc cede in gara 3 con il San Marino

Il Bsc è costretto a cedere in gara 3 contro il San Marino (finale 4-3 per i Titani) nonostante l’ottima partita disputata. Dopo la valida da un punto per il San Marino (singolo di Alvarez), i singoli consecutivi di Federico Giordani, Francesco Cappuccini e Niccolò Funzione portano il Bsc avanti 3-1 dopo una ripresa. Contro i lanci di Eddy Garcia del Toro (4 ip, 4bv, 3bb, 7so), il San Marino rosicchia un punto al terzo attacco (doppio di Angulo) e pareggia al quarto con la valida di Jiandido Tromp. Dopo l’inizio difficile il partente sammarinese Anderson De Leon (5 ip, 8bv, 6so) recupera nelle quattro riprese successive e San Marino trova la zampata al sesto con il singolo del sorpasso di Federico Celli, entrato come pinch-hitter ai danni di Angelo Palumbo, che si è anche infortunato. Il colpo dell’esterno sammarinese si rivela decisivo con la chiusura di Dimitri Kourtis a sigillare la vittoria del "nove" del manager Doriano Bindi. Il Bsc è atteso adesso dalla trasferta di Parma.