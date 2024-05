Serie A1. Il Bsc cerca il riscatto col San Marino

Saranno tre partite di altissimo livello quelle che andranno in scena allo stadio Roberto Jannella dove sarà di scena il Bsc Grosseto che se la vedrà con il San Marino. Si comincia stasera alle 20 con i lanciatori stranieri in pedana nella prima gara del trittico: il manager Stefano Cappuccini schiererà ancora Remberto Barreto che duellerà con Luis Quevedo, sconfitto la scorsa settimana delle mazze del Bbc Grosseto. I maremmani cercano la svolta dopo sei sconfitte consecutive. "Dobbiamo scendere in campo – dice Diego Luciani, prima base del Bsc Grosseto – con la massima concentrazione. Il San Marino è una squadra competitiva, composta da ottimi atleti, ma noi possiamo dire la nostra e sfruttare al massimo il supporto dei tifosi. Durante la settimana – conclude – abbiamo lavorato bene. Vogliamo mettere in difficoltà una delle squadre più forti del campionato, provando a ottenere le prime vittorie e risalire in classifica".