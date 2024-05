Serie a1. Il Bsc chiede strada al San Marino

Una doppia sfida da provare a vincere quella di oggi (alle 15 e alle 20 allo stadio Jannella) del Bsc Grosseto contro San Marino. La squadra del Monte Titano non ha brillato in attacco nello scorso fine settimana, fatta eccezione per un Celli con 5 valide su 7 turni e qualche fiammata di Batista, Tromp e Pieternella, ma hanno confermato una pedana solida, in particolare con De Leon e Quevedo (5 punti subiti e 24 strikeout totali in 16 riprese lanciate). Il Bsc dovrà scrollarsi di dosso l’ultimo posto nella graduatoria: i ragazzi di Stefano Cappuccini hanno messo a segno un solo punto nella serie contro Macerata soffrendo nelle prime due serie stagionali. Il buon inizio di campionato di Angelo Palumbo in pedana (5.1IP, 2R, 8K) è uno degli aspetti da cui ripartire per la formazione che in attacco ha trovato poca continuità con i soli Francesco Cappuccini e Federico Giordani autori di 4 valide.