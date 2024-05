Serie A1. Il Bsc nella tana della capolista Parma

Trasferta quasi proibitiva per il Bsc Grosseto che da stasera (alle 20) inizia il trittico di gare contro la capolista Parma al "Cavalli". I padroni di casa dovranno rinunciare nelle prime due partite allo squalificato Wander Encarnacion (423 mb), una delle stelle di un line-up che sta viaggiando con una media di 325, con Luis Gonzalez a 452. Confermata la rotazione per il Bsc: Barreto, Sireus e Garcia Del Toro. "Abbiamo reagito – commenta il manager maremmano – dopo una partenza difficile. Sapevamo che sarebbe stata una stagione complicata, con gare e squadre di altissimo profilo e con un gruppo giovanissimo e profondamente rinnovato. Scendiamo in campo con line up quasi integralmente composto da italiani under 23 di cui molti grossetani. È facile – conclude – trovare le motivazioni per giocare gare come queste. Ai ragazzi non dico nulla, se non curare la difesa e di attaccare con coraggio".