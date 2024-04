Serie A1. Il Circolo Prato 2010 chiude con un pareggio

Nell’ultima giornata il Circolo Prato 2010 pareggia 3-3 con il Marcozzi Cagliari. Formazione pratese già salva e la squadra sarda ormai tagliata fuori dai play off. Nel primo confrontoJunior Humberto Manhani si è imposto con un secco 3-0 contro Ksaba Kun (giocatore-allenatore). Nel secondo match il russo della squadra pratese, Taras Merzlikin, ha riportato in parità il match aggiudicandosi per 3-1 il combattuto match contro Federico Vallino Costassa. Fra Alessandro Baciocchi e Lorenzo Martinalli si è assistito poi ad un incontro equilibrato, nel quale il portacolori toscano ha imposto la sua maggiore esperienza vincendo 3-0. Vallino Costassa non ha avuto problemi a regalare il 2-2 al Marcozzi Cagliari prevalendo su Kun e subito dopo Manhani ha portato avanti la formazione ospite regolando per 3-1 Baciocchi. Nel confronto decisivo grande bagarre fra Merzlikin e Martinalli, con il russo del Circolo Prato 2010 che alla fine ha dato il punto del 3-3 finale ai suoi. La classifica finale: Apuania Carrara 20 punti, Top Spin Messina 19, TT Norbello e Bagnolese 13 (ai play off scudetto), Marcozzi 10, Circolo Prato 2010 5 e Sant’Espedito Napoli 2 (retrocesso in A2).

L. M.