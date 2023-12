Serie A1. Il Cp Grosseto ancora in pista. C’è il Trissino

Il Circolo Pattinatori Grosseto ha non ha nemmeno il tempo di esultare per la bellissima, pesantissima vittoria con il Lodi in rimonta, che il calendario di serie A1 propone per oggi alle 20.45, nella pista Mario Parri un altro scontro di grande suggestione, contro il Trissino, il quintetto che ha dominato la scena nazionale e internazionale nelle ultime due stagioni. Per l’Edilfox, tornato al terzo posto è una ghiotta occasione per regalare un’altra grande serata. I ragazzi di Michele Achilli ritrovano i veneti dopo la bruciante sconfitta ai rigori della semifinale di gara 4. "E’ una gara che si presenta da sola – dice il tecnico grossetano, Michele Achilli – il Trissino, con lo scudetto sul petto, è al secondo posto ancora imbattuto e servirà un altro incontro sui livelli di domenica sera per cercare di giocare quantomeno alla pari con gli avversari". "Sono contento per aver ritrovato in un colpo solo le doti dei miei ragazzi – prosegue Achilli – compattezza difensiva, sacrificio di squadra e cinismo. Per cercare di allungare ulteriormente la serie positiva servirà la stessa grinta e determinazione, consapevoli che sarà comunque difficile".