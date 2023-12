Serie A1. Il Cp Grosseto sconfitto in trasferta. Il Sandrigo si impone per 7-5

Brutta sconfitta per il Cp a Sandrigo (7-5 il finale). All’8’ il Grosseto va in vantaggio dopo una bella azione corale: Rodriguez serve De Oro che avanza fino al vertice destro dell’area e lascia partire un gran tiro che batte Bridge. Il Cp sempre in assoluto controllo fino al 17’: Brendolin spunta a sorpresa dietro la porta e segna. A 2’34 il Sandrigo passa addirittura in vantaggio: Moyano serve in area Ardit che anticipa De Oro e mette in rete. Dopo sette secondi della ripresa Miguelez mette in mezzo e Ardit segna con una deviazione volante e al 2’ arriva addirittura il 4-1 locale con un tiro dal limite di Miguelez che supera Català. All’8’, dopo una bella occasione per il Cp Moyano mette in rete il quinto gol. Il Cp continua a macinare gioco e al 10’ si riavvicina grazie a un missile da lontano di Cardella (5-2). Al 15’ Ghilardello porta i vicentini sul 6-2. Un gran tiro al volo di Mario Rodriguez sull’assist di De Oro (nella foto) consente al Cp di rimanere in partita, e poco dopo Saavedra segna il 6-4. A 5’55 un contatto tra Poletto e Franchi permette a De Oro di segnare il quinto gol su rigore. A 1’51 una trattenuta di Franchi su Ardit viene sanzionata con il rigore che batte Català e chiude di fatto il match sul 7-5. Cp: Català (Sassetti); Rodriguez (1), Saavedra (1), Thiel, De Oro (2), Franchi, Paghi, Cardella (1), Cabella. All. Achilli.