Serie A1. Il Follonica chiede strada. Il Breganze è nel mirino

Turno infrasettimanale per il Follonica. La squadra di Sergio Silva oggi al Capannino (inizio alle 20.45, diretta Fisrtv) affronterà il Breganze, una partita sulla carta facile ma che invece nasconde molte insidie. Il Breganze in fatti nell’ultimo turno di campionato ha avuto il merito di sommergere di gol il Valdagno e dunque arriva a questo appuntamento nel Golfo carica e vogliosa di mettere altri punti in cascina in vista dei playout. Dall’arrivo del tecnico Crudeli e del portiere Verona e dell’attaccante Tataranni infatti, la squadra veneta sta dimostrando di meritare la categoria e solo una brutta partenza la lascia invischiata nei bassifondi della classifica. Il Follonica però c’è: dopo la sonante vittoria di Monza, il quintetto biancazzurro vorrà portare a casa i tre punti per mantenere la terza piazza a spese del Sarzana. E la sfida di stasera dovrà essere anche il viatico per prepararsi al meglio nella gara di ritorno della Wse Cup contro il Murches, la squadra portoghese che impose il pari ai maremmani (3-3) nella gara di andata al Capannino. Silva dovrà fare i conti anche con la squalifica di Francesco Banini e dunque fare a meno di uno dei giocatori più in forma e in grado di "spaccare" la partita da solo. Il resto della rosa è a disposizione.