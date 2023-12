Serie A1. Il Follonica si aggiudica il match per 6-4. Ma che fatica contro un ottimo Monza

Successo sudato per il Follonica (6-4 il finale) contro un ottimo Monza che non ha mai mollato fino alla fine. Il Monza era passato in vantaggio con un grande gol di Tamborindegui che aveva messo alle spalle di Barozzi dopo il rigore fallito da Buralli e ben parato da Fongaro. II pareggio è di Francesco Banini (nella foto) con un gol dei suoi. Pochi secondi e Zucchetti da fuori dà il vantaggio al Monza, ma è ancora Francesco Banini a pareggiare. Nel secondo tempo Bielsa beffa Barozzi e poi il portierone viareggino fa due miracoli prima che il Follonica in due minuti ribalti il risultato prima con con Montigel da due passi (pareggio) e poi con Davide Banini (4-3), che segna su punizione di prima. Il rigore di Francesco Banini (tris per lui) è il gol che lancia il Follonica verso i tre punti prima che il fratello Davide dimostri ancora di essere uno dei migliori in Italia con un 6-3 intriso di classe cristallina. Il Monza rialza la testa subito dopo con Uva (6-4) che fa gol da due passi e poi avrebbe l’occasione con Galimberti sul dischetto per riaprire il match a due giri di lancette dalla sirena. Ma Barozzi dice ancora una volta di no. Per il Follonica tre punti che valgono il triplo. Follonica: Barozzi (Maggi); F. Banini (3), D. Banini (2), Montigel (1), M. Pagnini, F. Pagnini, Buralli, Cabiddu, Bonarelli. All. Silva.