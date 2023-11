Serie a1. Il Monza sulla strada del Cp Grosseto

C’è la giovane formazione del Teamservicecar Monza sulla strada del Circolo Pattinatori Edilfox nella sesta giornata di serie A1, in programma oggi alle 20.45 alla pista "Parri" in via Mercurio. I brianzoli di Tommaso Colamaria hanno quattro punti in meno di Saavedra e compagni, che fanno parte di un gruppo di quattro formazioni a quota nove, ma sono reduci dallo straordinario pareggio casalingo contro il Trissino campione d’Italia.

"Il Monza – dice l’allenatore grossetano Michele Achilli – ha un organico giovanissimo di prospettiva, che non va assolutamente sottovalutato e servirà una bella prestazione come quella fornita nel derby". Il Cp Grosseto si presenta all’appuntamento con l’organico al completo. Il tedesco Max Thiel è diventato il bomber della squadra con 4 reti, seguito da De Oro e Saavedra a 3. I convocati: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella.