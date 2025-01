Serie A1. Innocenti Follonica, trappola Sandrigo

Sono tanti i rischi per l’Innocenti Costruzioni Follonica che stasera si appresta ad aprire il girone di ritorno del massimo campionato di hockey. La squadra del Golfo è attesa infatti dalla trasferta sul parquet di Sandrigo, fanalino di coda ma reduce dalla prima vittoria in campionato sul parquet del Montebello. Una sfida chiave, dunque, per i padroni di casa che vogliono riprendere il treno salvezza che dista adesso solo quattro punti. Ma il Follonica non può fermarsi: i ragazzi di Silva, dopo il bel successo di Sarzana, non vogliono fermare la striscia vincente che li ha portati al terzo posto in coabitazione con il Lodi. Il tecnico portoghese ha tutta la rosa a disposizione. Il Sandrigo però fa paura: i biancazzurri, che hanno riscoperto un Català tornato sui suoi livelli, hanno tesserato Stefano Giovanini, argentino classe 2003, un attaccante rapido e percoloso. Senza dimenticare Moyano, Ardit e il funambolico Brendolin.