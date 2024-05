SERIE A1. Mariotti torna sulla panchina del Cp

Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare dopo il Consiglio direttivo di stasera, ma Massimo Mariotti sarà il nuovo allenatore del Circolo Pattinatori. L’addio di Michele Achilli, dopo un terzo e un sesto posto, è stato solo il primo di una lunga serie: insieme al tecnico se ne andranno infatti anche il tecnico della B e del settore giovanile Fabio Bellan e il preparatore atletico Stefano Chirone. IlCp perde anche gran parte della squadra: Alessandro Franchi e Max Thiel si sono accasati a Follonica, il portiere spagnolo Adrià Català tornerà a Sandrigo, Mario Rodriguez rientrerà in Argentina e chiuderà la carriera in patria. Tonchi De Oro è vicino a un accordo col Castiglione in A2, Cabella potrebbe interrompere l’attività, Cardella dovrebbe andare all’estero (Portogallo) e Paghi è attirato dalle sirene castiglionesi. L’unico a rimanere sarebbe Saavedra che ha rifiutato il passaggio al Bassano. In serata il presidente Osti precisa che nessuna decisione è stata ratificata dal Consiglio che si terrà appunto oggi.