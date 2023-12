Serie A1. Obiettivo terzo posto per i ragazzi di Silva. Trasferta complicata oggi a Montebello

Il destino nelle sue mani. Il Follonica stasera a Montebello (alle 20.45) proverà a conquistare i tre punti che significherebbero terzo posto matematico. Che gli permetterebbero di sfidare al Capannino la sesta classificata. Ma non sarà facile. La truppa vicentina deve guardarsi le spalle dall’ottavo posto, l’ultimo utile per la la griglia della Coppa Italia, soprattutto dal Sandrigo (distante un punto) che aspetta in casa il Giovinazzo e quindi è favorita per i tre punti. I vicentini, reduci da partite gagliarde ma sfortunate, vogliono chiudere il girone di andata in bellezza e per i ragazzi del Golfo non sarà facile. Cardoso e Ipinazar sono i punti di forza della squadra che ha nei giovani Borgo e Lombardi due frecce nell’arco da scoccare in qualsiasi momento. I biancazzurri però, dopo il successo sonante contro l’Herringen in Wse Cup (quarti ipotecati grazie al successo di 6-1 in casa), hanno tutte le caratteristiche per far bene anche in trasferta. Il tecnico portoghese Sergio Silva (nella foto) potrà schierare la migliore formazione possibile: Leonardo Barozzi sarà a difesa della porta, i giocatori di movimento saranno Federico e Marco Pagnini, Davide e Francesco Banini, Fernando Montigel, Alberto Cabiddu, Federico Buralli e Oscar Bonarelli.