Serie A1. Sfida cruciale dopo il terremoto societario. Forte-Trissino: in palio vetta e metà scudetto

Il primo posto in regular season, e la possibilità di giocare in casa tutte le eventuali belle dei play off scudetto, passa da Forte dei Marmi. Si affrontano infatti oggi alle 18 al Palaforte nel recupero della 24ma e terzultima giornata la capolista Forte dei Marmi e il Trissino che, in tre settimane ha ridotto il proprio distacco da cinque a un solo punto (58 contro 59). Il tutto a una settimana dalla final four che si disputerà ancora sulla pista versiliese e che potrebbe mettere di fronte le due contendenti in finale. E soprattutto a pochi giorni dal terremoto societario con l’annunciato disimpegno di Attilio Bindi. Oggi i rossoblù devono dimostrare di avere carattere e di essere in grado di lasciare fuori dallo spogliatoio e dalla pista i problemi societari di oggi e del domani.

Vittorioso all’andata per 3-2 il Trissino è l’unica squadra imbattuta della A1 avendo conquistato 18 vittorie e 5 pareggi. La rosa del portoghese Tiago Sousa è completa in ogni reparto con i portieri Zampoli e Sgaria, gli italiani Giulio Cocco (miglior realizzatore con 35 reti), Malagoli, Gavioli e gli emergenti fratelli Piccoli a cui si aggiungono l’argentino Reinaldo Garcia, il portoghese-angolano Pinto, lo spagnolo Mendez e l’innesto di fine anno Neves (portoghese ex Vercelli). Il Forte, in cui sarà ancora assente il capocannoniere (43 reti) della A1 Ambrosio, prima della traumatica fine, pochi giorni fa, del ‘Progetto felicità’, aveva rallentato nelle ultime giornate conquistando ‘solo’ due pareggi su piste difficili come Follonica e Sarzana. I rossoblu in 19 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta hanno segnato 137 reti (miglior attacco) subendone 44 (seconda difesa dietro al Trissino, -40).

Se i veneti praticano un gioco più ragionato, i locali puntano sul pressing a tutta pista che però, quando viene a mancare un elemento cardine come Ambrosio, diventa più complicato per le minori rotazioni. Inoltre ci sarà da valutare la risposta a livello psicologico di un gruppo che probabilmente a fine stagione si scioglierà, ma la cui professionalità è garantita.

La 24ma giornata di serie A1 si completa oggi con Bassano-Lodi, mentre Sarzana-Monza si gioca mercoledì 20.

Ieri sera intanto, in A2 la seconda squadra di Forte dei Marmi, si è imposta 5-2 sul Sarzana. Dopo quella di Prato, ancora una vittoria per il Forte di Roger Molina che supera il Sarzana per 5-2 (primo tempo 2-1) conducendo la partita dall’inizio alla fine. Reti rossoblu di Maggi 2, Bicicchi, Cacciaguerra e Giovannelli.

G.A.