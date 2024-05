Serie a1. Soto e Noguera sul monte del Bbc

Si chiude tra oggi e stasera (alle 15 e alle 20) al Gianni Falchi la triplice sfida tra Fortitudo Bologna e Bbc Grosseto. I maremmani dovranno cercare una nuova sintonia sul monte dopo l’addio inaspettato di Carbo che si è reso irreperibile da lunedì scorso. Difficile capire chi saranno i partenti delle due partite: probabile che, se Gonzales ha lanciato nella gara di venerdì, ad aprire le danze saranno Soto e Noguera, con tutto il resto dei pitcher a disposizione nelle due gare. I biancorossi, per il momento guidati dalle performance di Tomsjansen (9-21, 2 2B) e Barcelan (8-19) dovranno necessariamente trovare più continuità da Herrera e Martini, per il momento con le polveri bagnate. La UnipolSai riparte dall’ottimo avvio di stagione di Filippo Crepaldi e dalla potenza del suo lineup: Bologna è infatti la squadra con più fuoricampo (4 in 6 partite), due dei quali firmati da Ernesto Liberatore che insieme Martina viaggia a oltre .400.