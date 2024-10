Serie A1. Tra Cp e Giovinazzo finisce tre a tre

Il Cp Grosseto inizia la nuova stagione di serie A1 con un prezioso e meritato pareggio (3-3) sulla difficile pista del Giovinazzo, al termine di una bella battaglia, con 22 falli di squadra e cinque espulsioni. I pugliesi possono recriminare per essere stati avanti 2-0 e 3-1, mentre i ragazzi di Massimo Mariotti si mangiano le mani per non essere riusciti a mettere in rete alcune ottime opportunità sul finale del match. Nel primo tempo il Grosseto parte forte e Veludo si presenta con due grossi interventi su Saavedra, ma è bravo Colamaria a portare in vantaggio i pugliesi sfruttando un servizio di Samuel Amato. Il Giovinazzo potrebbe raddoppiare su un tiro diretto, ma Fongaro (autore di un’ottima gara) copre bene la parta a Tabarelli. In superiorità numerica Clavel colpisce una traversa a Fongaro battuto, ma al 14’ il Giovinazzo raddoppia: Saavedra ferma irregolarmente Dilillo in area e il quarantenne Amato batte imparabilmente il rigore. Allo scadere del tempo i biancorossi riaprono il match con una rete contestata di Pablo Saavedra. Giovinazzo porta a tre il vantaggio con Tabarelli su punizione di prima ma De Oro riapre il match realizzando il rigore. Il Giovinazzo ha poi l’opportunità di allungare ancora ma stavolta Fongaro non si fa superare. Le due squadre rallentano in ritmo, ma fioccano occasioni da una parte e dall’altra con i portieri grandi protagonisti. Saavedra si fa parare la punizione di prima da Veludo. Un missile dal cerchio di centrocampo di Francisco Barragan, toccato quel che basta da capitan Pablo Saavedra, regala al Grosseto il pareggio.

GIOVINAZZO: Veludo, Dangelico; Amato, Dilillo, Tabarelli, Turturro, Clavel, Colamaria, Mezzina, Gadaleta. All. Pino Marzella. CP GROSSETO: Fongaro, Irace; Giusti, Saavedra, Barragan, De Oro, Paghi, Sillero, Cairo, Cabiddu.

Arbitri: Ulderico Barbarisi e Carlo Iuorio.

Marcatori: Saavedra (2), De Oro, Colamaria, Amato, Tabarelli, Colamaria.