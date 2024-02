Serie A2. Castiglione ko a Sarzana. Brizzi in bilico, pronto Paghi

Brutta sconfitta per la Blue Factor nella 6° giornata della serie A2: a Sarzana il Castiglione esce sconfitto per 5-4 contro il Sarzana. Probabile un cambio alla guida tecnica: Alessandro Brizzi potrebbe essere sostituito da Federico Paghi. L’avvio è traumatico per i castiglionesi: pronti via e Tognacca rimane solo in area e infila l’angolo alto per l’1-0 dopo appena 21 secondi. Il 2-0 è sul break a centro pista di Pistelli che ruba palla a Guarguaglini e poi esplode un diagonale che s’insacca sotto la traversa. Brunelli fa secco Stefanucci dal dischetto, 2-1. Piro un minuto dalla sirena, dalla linea della sua porta, spara un missile verso Pettenuzzo, e il tocco spalle alla gabbia di Mantovani è mortifero con la pallina che s’insacca per il 2-2. In avvio di ripresa stesso schema per il Castiglione. Questa volta è Brunelli, poco prima del centro pista a tirare centralmente: il solito Mantovani la spizza e porta in vantaggio il Castiglione sul 3-2. Andrea Perroni per nel giro di un minuto fa secco dal limite Saitta a fil di palo. Il Sarzana al 6’ torna in vantaggio ancora con Perroni: 4-3. Piro firma il 4-4 ma Brunelli spara fuori il tiro libero che poteva portare al vantaggio. Poi a 4’ dalla fine, erroraccio in attacco di Montauti: Tognacca serve Pistelli, che tutto solo sul secondo palo infila il 5-4. Il Castiglione non ha la forza questa volta di rimontare.