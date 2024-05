Serie A2 femminile

Il sogno della finalissima playoff, per la Galli è diventato realtà. Coach Garcia esprime il suo pensiero sulla vittoria in casa del Costa Masnaga (70-72). Era la gara decisiva e molto delicata : "Un grande grazie ed un comune elogio a tutte le ragazze, le quali hanno giocato una partita col cuore e la mente, come si deve sempre fare se vuoi vincere nello sport. Sinceramente ci tenevamo tanto a questa finale - aggiunge Garcia - Il successo è stato il frutto di una tenace difesa, di una maggiore precisione nei tiri a canestro, in particolare di quelli da tre punti. Meglio le ragazze non potevano fare. Abbiamo molto sofferto, ma nello sport per vincere devi saper soffrire. Così dovremo comportarci anche contro il quotato Derthona". La prima gara della finale per la A1 si giocherà sabato 25 in casa del Basket Derthona, con palla a due alle ore 18. La sfida è stata anticipata su richiesta del Derthona. Coach Garcia termina: "Affrontiamo una squadra molto forte. Bisogna fare tutto alla perfezione per vincere. E lo faremo per tentare la vittoria".

