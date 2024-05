Serie A2 femminile, alle 18 sfida casalinga contro Derthona. La Galli si gioca tutto. Il ritorno di Reggiani

di Giorgio Grassi

SAN GIOVANNI

Va in scena questo pomeriggio al Palagalli alle 18 la finale playoff, la seconda partita, tra la Galli e Derthona. Per le stellate gialloverdi del patron Salvatore Argirò è sfida da dentro o fuori. Perché le alessandrine hanno vinto in casa la prima (81-59), ed in caso di vittoria delle sangiovannesi, la eventuale terza decisiva sfida si giocherà alla Palestra Comunale di Tortona. La buona notizia è data dalla capitano Erica Reggiani (nella foto), che si è allenata dopo l’incidente al naso, ed ha dichiarato che vuole giocare. Le è stato già preparata una maschera protettiva. "Voglio giocare per dare un aiuto alle compagne e tentare di cancellare il brutto secondo periodo (48-28), che ci è costato la sconfitta - commenta la Reggiani - Possiamo farcela, anche se il Derthona è un avversario durissimo e molto bravo". Coach José Garcia spiega: "Le ragazze ci sono tutte, ben preparate e tanto motivate. Vogliono cancellare il secondo periodo della prima gara, sotto di 20 punti, che ci ha compromesso la prima partita. Tanto impegno e grande agonismo per riscattarci. Sarà dura, ma nel basket c’è tanta incertezza".Le cestiste piemontesi capaci di andare in doppia cifra (da 2 e 3 punti )sono Premasuna, Leonardi, Cerino e la capitano Attura. La guardia Flavia De Cassan sostiene: "Intendiamo riscattare la sconfitta di Tortona, ce la metteremo tutta, fino all’ultimo secondo. Possiamo competere. Non siamo da meno".

Così in campo

GALLI: Nasraoui, Rossini, Reggiani, Bocola, De Cassan.

A disposizione: Streri, Bevilacqua, Lazzaro, Mioni, Sposato, Amatori.

Allenatore: José Garcia.

DERTHONA: Marangoni, Premasuna, Cerino, Attura, Melchiori.

A disposizione: Tibaldi, Espedale, Baldelli, Leonardi, Gianolla, Castagna, Thiam.

Allenatore: Orazio Cutugno.

Arbitri: 1° Sinone Settepanella (Abruzzo) e 2° Elia Scaramellini (Marche).