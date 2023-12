Serie A2 femminile. Chiaravalle in testa,. Camerano è quarta La Publiesse Chiaravalle chiude in testa il girone di andata dell'A2 femminile (girone C) con 9 punti, due in più del Prato. Faig (46 gol) è terza nella classifica dei bomber. Il campionato riprenderà il 13/14 gennaio.