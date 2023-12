Serie A2 femminile. La Tushe pareggia con Conversano

Finisce in parità (35-35) l’ultima partita disputata dalla Gruppo AF Tushe Prato nel girone d’andata del campionato di serie A2 femminile girone C. La lunga trasferta in terra pugliese, avversario il temibile Conversano, ha portato dunque un punto alla squadra allenata da Valentina Megli, un buon risultato perché arrivato a coronamento di una bella rimonta. Le padrone di casa, già in vantaggio 20-17 al termine del primo tempo, hanno sempre condotto l’incontro e le pratesi sono state brave a riacciuffare almeno un pareggio. Questa la formazione schierata dalla Gruppo AF Tushe: Grassi, Micotti M. 10, Amerighi 1, Gurra 4, Della Maggiora 7, Rubbino 2, Saccenti 6, Del Bono 2, Rossi 3, Bartalucci, D’Avossa. Questa la classifica del campionato al giro di boa: Chiaravalle 9 punti; Gruppo AF Tushe Prato 7; Euromed Mugello 6; Camerano 5; Conversano 3; Flavioni Civitavecchia 0. Ora si va alla sosta: il prossimo appuntamento per le pratesi sarà il 13 gennaio in casa contro la capolista Chiaravalle. Massimiliano Martini