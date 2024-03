Serie A2 femminile. Tushe, buona la prima. Ottima prova in Sicilia. La vittoria è per 32-18

Buona la prima per la Gruppo AF Tushe Prato. Le pratesi allenate da Valentina Megli hanno espugnato il campo delle siciliane del Marsala nella partita d’esordio della seconda fase del campionato di serie A2 femminile, quella definita ad orologio. Netto il successo, come dice lo stesso punteggio finale di 32-18 (primo tempo 15-11), che permette a Martina Micotti e compagne di balzare subito in testa alla classifica del girone F. Questo il tabellino delle pratesi: Grassi, M. Micotti 10, Gurra 8, R. Micotti 1, Della Maggiora 2, Niccolai 1, Logica, Saccenti, V. Rossi 1, Martinelli 8, Bartalucci, D’Avossa. Nell’altra partita della prima giornata Chiaravalle ha battuto Camerano 36-19. La classifica è dunque questa: Gruppo AF Tushe Prato e Chiaravalle 2 punti; Marsala, Camerano e Mattroina 0. Sabato prima gara casalinga per le pratesi che ospiteranno il Mattroina, che nella prima giornata ha osservato un turno di riposo.

M. M.