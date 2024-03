SERIE A2 FEMMINILE. Tushe difende la vetta nel match col Camerano

Terzo appuntamento per la Gruppo AF Tushe nella seconda fase del campionato di serie A2 femminile. Oggi le pratesi, che sono in testa a punteggio pieno alla classifica del gruppo F, affrontano il Camerano, già loro avversario durante la regular season. L’obiettivo è quello di continuare nella striscia vincente (due vittorie su due gare disputate contro Marsala ed Edilspi Mattroina) per andare alla lunga pausa (il torneo riprenderà il 20 aprile con la penultima giornata) conservando la leadership. Per far questo, la squadra allenata da Valentina Megli oggi ha a disposizione anche il fattore campo: la partita si giocherà infatti alle ore 16.30 al Pala Keynes.

Nella terza giornata si disputa anche il confronto Edilspi Mattroina-Chiaravalle. Questa è l’attuale classifica: Gruppo AF Tushe Prato 4 punti; Chiaravalle e Camerano 2; Marsala ed Edilspi Mattroina 0.

M.M.