Serie a2. Futsal Pistoia, altra sonora sconfitta

La terza sconfitta, in altrettante gare di campionato. La Nuova Comauto Pistoia sembra non aver trovato ancora la quadratura del cerchio, in questo primo scorcio di Serie A2 Elite 202324. E dopo le battute d’arresto contro Sporting Altamarca e Modena Cavezzo, pochi giorni fa è arrivato il terzo stop contro il Pordenone. I friulani sono infatti riusciti a violare il PalaCarrara nella terza giornata della competizione, alla luce del 7-1 finale che relega gli uomini di coach Biagini all’ultimo posto del girone A del torneo. Il tempo per risalire la china non manca, ed è anche vero che una squadra profondamente rinnovata necessita di tempo per essere assemblata. Serve tuttavia un’inversione di marcia, anche per mandare un segnale alle avversarie. Oltre che per il morale, ovviamente. Ecco perché nell’anticipo di dopodomani che prenderà il via alle 19.45 a Genova, gli arancioni sono chiamati a conquistare almeno un punto: l’avversario è il CDM Futsal, che ha tre lunghezze di vantaggio su Vasile e compagni.