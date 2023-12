SERIE A2. Il Futsal Pistoia è in caduta libera

Coach Emanuele Biagini si è trovato a dover schierare una formazione rimaneggiata, dovendo dare a meno degli indisponibili Tommaso Melani, Francesco Grazzini e Raul Fedeli per la trasferta sarda. E anche alla luce delle assenze, la partita si è trasformata in una disfatta: altra sconfitta per la Nuova Comauto Pistoia, battuta in questa occasione dal Leonardo C5 nel match valido per la decima giornata del campionato di Serie A2 Elite 202324. I padroni di casa si sono imposti in virtù di un perentorio 10-0 che lascia poco spazio a recriminazioni, al termine di un’evidente giornata-no nella quale sono incappati gli arancioni. Il sodalizio pistoiese resta quindi all’ultimo posto nel girone A del torno e attende ancora di conquistare i primi punti stagionali. Un traguardo che il club tenterà a questo punto di tagliare il prossimo sabato, ospitando l’Elledì. Di certo c’è che serve una svolta al più presto. Per il morale, ma soprattutto per la classifica.