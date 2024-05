Serie A2. La Pumas fermata dal Forte 2. Camaiore crolla nell’ultima in casa

In attesa dei posticipi che si giocano oggi pomeriggio, fra cui quello del Cgc Viareggio già promosso peraltro in serie A1, nella penultima giornata del girone B di serie A2 di hockey su pista per le formazioni locali arrivano la sconfitta interna della Rotellistica Camaiore (4-9) con il Castiglione e il pareggio per 1-1 fra Pumas Farmaè Viareggio e Forte dei Marmi, forse inatteso per la compagine viareggina. Pumas-Forte 1-1

Combattuto pareggio (1-1, primo tempo 0-0) fra Pumas Farmaè e Forte dei Marmi. Nel primo tempo si segnalano le espulsioni di Bicicchi e Giovanni Pesavwnto e il tiro diretto non sfruttato dai rossoblu con Maggi. Identico esto per il tiro diretto di inizio ripresa di Giovannelli (espulso Pezzini). Al 10’ ospiti in vantaggio con Chereches. Al 13’ Giovanni Pesavento non trasforma un rigore per la Pumas che arriva al pari al 21’ con Carrieri su rigore (epsulso Chereches). Un minuto dopo il Forte non trasforma un altro rigore con ballestero e la partita finisce in parità.

Camaiore-Castiglione 4-9

Per la Rotellistica Camaiore l’ultima partita interna coincide con la netta sconfitta ad opera di un Castiglione determinato che ottiene i punti decisivi per la salvezza. I maremmani si portano sul 4-0 nella prima frazione che chiudono poi sul 6-2. Nella ripresa la squadra d Orlandi arriva sul 4-6 prima del calo finale. In rete per i bluamaranto doppietta di Alonso, e poi singoli di Ninci e Niccolò Mattugini. Mattatore fra gli ospiti Luigi Brunelli che ha firmato una quaterna. Giocata anche Salerno-Matera 3-5. Oggi alle 18 la diciassettesima giornata di campionato si completa con Sarzana-Cgc Viareggio (la cui andata, finita 8-7 per i bianconeri si è giocata solo mercoledì scorso) e Follonica-Prato.

Classifica: Cgc 46; Pumas e Matera 35; Camaiore 31; Follonica 26; Castiglione 18; Prato 16; Forte 15; Sarzana 11; Salerno 9.

G.A.