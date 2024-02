Serie A2. L’Hockey Prato oggi in Versilia. Duello con Rotellistica Camaiore

Nella quinta giornata del girone B di serie A2, l’Hockey Prato è atteso dalla sfida sulla pista della Rotellistica Camaiore. Appuntamento stasera alle ore 20.45 al Pardini Center. La squadra versiliese si presenta tra le formazioni in grado di lottare per il vertice dopo l’arrivo in panchina di Alberto Orlandi, ex allenatore del Forte di A1, e in attacco di Bruno Alonso del Sarzana di serie A1.

Un gruppo collaudato con il quinto posto dello scorso anno e la finale di Coppa Italia che sta rispettando i pronostici della vigilia con il secondo posto alle spalle dell’imbattuto Cgc Viareggio con 9 punti (tre vittorie e una sola sconfitta con il Pumas Viareggio).

L’Hockey Prato di Bernardini è reduce dalla sconfitta casalinga con la capolista ma dopo un eccellente prestazione contro un avversario più forte. "Andiamo a Camaiore per fare la nostra partita" commenta coach Enrico Bernardini.