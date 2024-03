Serie A2. L’Hockey Prato scivola in casa. A spuntarla sono i versiliesi

Nella prima giornata di ritorno arriva una sconfitta casalinga per l’Hockey Prato impegnato al PalaRogai con il Versilia Forte dei Marmi per il campionato di serie A2. I versiliesi si sono imposti per 5-3 con i biancazzurri di Bernardini che si sono svegliati troppo tardi con tre gol negli ultimi minuti. E’ stato un Prato sottotono che ha commesso troppi errori che hanno spianato la strada ad un Forte dei Marmi che ha saputo capitalizzare le occasioni. Si inizia e dopo tre minuti si è costretti alla sospensione per dieci minuti per i soliti problemi del Pala Rogai con infiltrazioni di acqua quando piove. Primo tempo di marca ospite che al 7’ realizzano con Maggi che devia in rete una conclusione da lontano. Il raddoppio al 15’ con Ambrosio. Il terzo gol arriva al 22’ con Cacciaguerra dopo un errore in ripartenza dei pratesi. Il poker lo firma Bicicchi pronto a riprendere una respinta del portiere Vespi. Si va al riposo sul 4-0 per gli ospiti che al 13’ della ripresa siglano il 5-0 con Bicicchi in contropiede. Il Prato gioca di foga e manca di lucidità. A dieci minuti dalla fine accorcia Baldesi che trasforma un tiro diretto. Passano venti secondi e Santoro sigla il 5-2. I biancazzurri ci provano: Baldesi si fa parare un tiro diretto e a due minuti dallo scadere Capuano Alberto realizza la terza rete, ma ormai è troppo tardi: il Forte controlla e porta a casa tre punti importanti in chiave salvezza.