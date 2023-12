Serie a2. Prato col Real Fabrica. Bisogna invertire la rotta

Dopo un turno di sosta, il Prato Calcio a 5 torna in campo per la decima giornata del campionato di serie A2 maschile girone B. La squadra biancazzurra ha a disposizione un match casalingo per cercare di invertire la marcia, interrompendo la lunga serie negativa (sei sconfitte consecutive) che l’ha portata in fondo alla classifica con soli tre punti all’attivo. Il tecnico Bearzi ed i suoi per raggiungere questo scopo avranno dalla loro un paio di possibili vantaggi: il fattore casalingo (si gioca al Pala Kobilica alle 16) e un avversario, il Real Fabrica, che in graduatoria si trova appena quattro punti più sopra e con una partita giocata in più. Queste sono le altre gare in programma in questa giornata: History Roma-Dozzese, Atlante Grosseto-OR Reggio Emilia, Buldog Lucrezia-Russi, Bologna 1909-Ternana.

M.M.