Serie A2. Prato, prima giornata ufficiale. E’ subito derby con il Tavarnelle

Si parte. Anche la serie A2 Bronze di pallamano (neonato torneo che corrisponde alla terza serie nazionale maschile) si mette in moto e oggi la Pallamano Prato gioca la sua prima partita ufficiale della stagione, a Pontassieve, contro il Tavarnelle. Subito un derby dunque per i pratesi che in questa stagione saranno allenati da una vecchia conoscenza dell’handball pratese, Massimo Di Vita, che ha preso il posto di Massimo Randis. Di Vita in panchina sarà coadiuvato da Lorenzo Provvedi, ex proprio del Tavarnelle. La rosa della squadra, a cominciare dal giocatore più rappresentativo, l’ex Ambra Carlo Liccese, è rimasta invece pressocché invariata rispetto alla passata stagione e sarà anche rimpinguata dagli elementi della seconda squadra che avevano partecipato alla serie B, esperienza che quest’anno non sarà ripetuta. A Pontassieve il match avrà inizio alle ore 18.

M.M.